Liberty Media: Майами — логичное место для нового этапа MotoGP, переговоры уже ведутся

Исполнительный директор Liberty Media Дерек Чанг в ходе телефонной конференции с инвесторами подтвердил, что компания ведёт переговоры о проведении этапа MotoGP на трассе в Майами.

«Майами кажется логичным местом, потому что трасса уже существует. Нужно проработать много вопросов — работает ли она для MotoGP с точки зрения безопасности, где требования другие по сравнению с Формулой-1, а также какие рынки имеют смысл с коммерческой точки зрения. Но это те разговоры, которые мы ведём и с Майами, и с другими, пытаясь определить правильные локации для экспансии в США.

Мы говорили и будем продолжать говорить, что США — важный рынок для MotoGP. Это займёт время, как и с Формулой-1, но мы видим, что здесь есть аппетит и рынок. У нас есть интерес к добавлению гонок в США», — приводит слова Чанга издание The Race.

Нынешний американский этап в Остине — один из наименее посещаемых в календаре. По словам Чанга, Liberty стремится переносить гонки ближе к городам, задействуя существующую инфраструктуру аэропортов, отелей и ресторанов. При этом он подчеркнул, что компания не планирует полной замены календаря: «У нас богатое наследие гонок во многих местах, и они являются частью идентичности спорта».

Однако трасса в Майами представляет серьёзный вызов для MotoGP: бетонные стены вдоль трассы и минимальные зоны вылета противоречат культуре безопасности мотоспорта, который отказался от уличных трасс ещё в 1970-80-х годах именно по этой причине.