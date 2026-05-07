Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Liberty Media: Майами — логичное место для нового этапа MotoGP, переговоры уже ведутся

Liberty Media: Майами — логичное место для нового этапа MotoGP, переговоры уже ведутся
Комментарии

Исполнительный директор Liberty Media Дерек Чанг в ходе телефонной конференции с инвесторами подтвердил, что компания ведёт переговоры о проведении этапа MotoGP на трассе в Майами.

«Майами кажется логичным местом, потому что трасса уже существует. Нужно проработать много вопросов — работает ли она для MotoGP с точки зрения безопасности, где требования другие по сравнению с Формулой-1, а также какие рынки имеют смысл с коммерческой точки зрения. Но это те разговоры, которые мы ведём и с Майами, и с другими, пытаясь определить правильные локации для экспансии в США.

Мы говорили и будем продолжать говорить, что США — важный рынок для MotoGP. Это займёт время, как и с Формулой-1, но мы видим, что здесь есть аппетит и рынок. У нас есть интерес к добавлению гонок в США», — приводит слова Чанга издание The Race.

Нынешний американский этап в Остине — один из наименее посещаемых в календаре. По словам Чанга, Liberty стремится переносить гонки ближе к городам, задействуя существующую инфраструктуру аэропортов, отелей и ресторанов. При этом он подчеркнул, что компания не планирует полной замены календаря: «У нас богатое наследие гонок во многих местах, и они являются частью идентичности спорта».

Однако трасса в Майами представляет серьёзный вызов для MotoGP: бетонные стены вдоль трассы и минимальные зоны вылета противоречат культуре безопасности мотоспорта, который отказался от уличных трасс ещё в 1970-80-х годах именно по этой причине.

Материалы по теме
Хорнера рассматривают в качестве руководителя MotoGP — SoyMotor
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android