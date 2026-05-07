Бакстон полагает, что Ферстаппен «облизывается», глядя на дуэль Антонелли и Расселла

Журналист и ведущий Уилл Бакстон предположил, что четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может извлечь выгоду из внутренней борьбы в «Мерседесе».

«Думаю, Макс сейчас облизывается, оглядываясь на 2025-й, с удовольствием вспоминая, как «Макларен» развалился из-за конфликта между двумя напарниками, а он сам в конце сезона едва не отобрал титул у обоих.

Если нечто подобное произойдёт с «Мерседесом», а учитывая, что обновления отлично сработали для «Ред Булл»… Похоже, гонка в Майами стала огромным шагом вперёд. Есть ли у «Ред Булл» шанс перейти в контратаку и вырвать победу у них из-под носа? Для меня это гораздо более увлекательная дилемма», — заявил Бакстон в подкасте Up To Speed.

