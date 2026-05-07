Аудитория Ф-1 выросла на 25% в Италии благодаря «Феррари» и Антонелли

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали на конференции Liberty Media по итогам первого квартала 2026 года сообщил о значительном росте аудитории, особенно в Италии — на 25%. Рост также отмечен в Бразилии и Китае.

«Телевизионная аудитория на наших ключевых рынках растёт по сравнению с прошлым годом благодаря сильному росту в Бразилии, Италии и Китае. В Италии мы зафиксировали рост на 25% благодаря отличным выступлениям «Феррари» и Кими Антонелли», — приводит слова Доменикали издание FormulaPassion.

Суммарно за первые четыре гонки трассы посетили 1,3 млн зрителей. В Мельбурне установлен рекорд посещаемости. Paddock Club распродан почти на все этапы сезона, продано более 65 000 билетов. Из-за повышенного спроса вместимость клубной зоны увеличат в Сильверстоуне, Остине и Монце.

На YouTube Гран-при Японии сгенерировал почти 600 млн просмотров — на 46% больше, чем в 2025-м. Суммарная аудитория соцсетей превысила 120 млн подписчиков, рост — 20% из года к году.

Выручка Формулы-1 в первом квартале выросла на 53% до $ 617 млн, операционная прибыль составила $ 107 млн.