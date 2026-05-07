WRC — шестой этап, первый день — сезон-2026. Ралли Португалии

Сольберг возглавил Ралли Португалии после первого дня. Нёвиль — четвёртый, Грязин — 13-й
Комментарии

Оливер Сольберг на «Тойоте» захватил лидерство на Ралли Португалии по итогам трёх спецучастков четверга, опередив Адриена Фурмо из «Хёндэ» на 3,4 секунды.

WRC 2026. Этап 6, Матозиньюш, Португалия
Ралли Португалии. Спецучасток 3
07 мая 2026, четверг. 20:05 МСК
Не началось

Фурмо выиграл первый доп Águeda/Sever, где первая тройка — Элфин Эванс, Сольберг и француз — разделили две десятые секунды.

WRC 2026. Этап 6, Матозиньюш, Португалия
Ралли Португалии. Спецучасток 1
07 мая 2026, четверг. 17:05 МСК
Окончено
1
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
11:06.6
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+0.1
3
Оливер Сольберг
Toyota GAZOO Racing WRT
+0.2

На более протяжённом Sever/Albergaria Сольберг опередил Фурмо на 3,6 секунды и создал задел, удержанный на суперспецучастке Figueira da Foz, где оба показали идентичное время.

«Это нормальный старт, ничего особенного. Впереди долгий путь, каждый день будет совсем разным. Завтра — тяжёлый день для шин, и ещё неизвестно, какая погода будет в субботу и воскресенье», — приводит слова Сольберга издание DirtFish.

Тьерри Нёвиль идёт четвёртым (+0,2 от Ожье), Эванс — пятым (+0,1 от Нёвиля). Чемпионская пара Сами Паяри и Дани Сордо занимают шестое и седьмое места.

Россиянин Николай Грязин в общем зачёте расположился на 13-й строчке, в зачёте Rally2 — на второй.

WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 3 СУ:

1. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — 28:00.0.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +03.4.
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +07.2.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +07.4.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +07.5.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +10.7.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +11.7.
8. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +15.9.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +23.4.
10. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +24.8.
...
13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +01:02.2.

