Сольберг возглавил Ралли Португалии после первого дня. Нёвиль — четвёртый, Грязин — 13-й

Оливер Сольберг на «Тойоте» захватил лидерство на Ралли Португалии по итогам трёх спецучастков четверга, опередив Адриена Фурмо из «Хёндэ» на 3,4 секунды.
Фурмо выиграл первый доп Águeda/Sever, где первая тройка — Элфин Эванс, Сольберг и француз — разделили две десятые секунды.
На более протяжённом Sever/Albergaria Сольберг опередил Фурмо на 3,6 секунды и создал задел, удержанный на суперспецучастке Figueira da Foz, где оба показали идентичное время.
«Это нормальный старт, ничего особенного. Впереди долгий путь, каждый день будет совсем разным. Завтра — тяжёлый день для шин, и ещё неизвестно, какая погода будет в субботу и воскресенье», — приводит слова Сольберга издание DirtFish.
Тьерри Нёвиль идёт четвёртым (+0,2 от Ожье), Эванс — пятым (+0,1 от Нёвиля). Чемпионская пара Сами Паяри и Дани Сордо занимают шестое и седьмое места.
Россиянин Николай Грязин в общем зачёте расположился на 13-й строчке, в зачёте Rally2 — на второй.
WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 3 СУ:
1. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — 28:00.0.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +03.4.
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +07.2.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +07.4.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +07.5.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +10.7.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +11.7.
8. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +15.9.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +23.4.
10. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +24.8.
...
13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +01:02.2.