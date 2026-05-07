Главная Авто Новости

Норрис провёл экскурсию по базе «Макларена» для полузащитника «Арсенала» Райса

Норрис провёл экскурсию по базе «Макларена» для полузащитника «Арсенала» Райса
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис встретился с полузащитником лондонского «Арсенала» Декланом Райсом и провёл для него экскурсию по базе команды в Уокинге, сообщает пресс-служба «Арсенала».

«Вот это да. Это, наверное, самое близкое, где я вообще когда-либо был к болиду Формулы-1. Мне нужно узнать об этом всё. Вот здесь, в этом здании, и происходят все секреты. Никто не знает, что тут творится», — сказал Райс Норрису в трейлере к эпизоду Raising The Bar.

Ландо, в свою очередь, усадил гостя в симулятор.

Ландо: Нервничаешь?
Деклан: Я прям реально нервничаю из-за этого. Ты вообще видел, чтобы кто-то был в этом прям ужасен?
Ландо: Да, большинство людей (улыбается), — сказали спортсмены.

Райс также признался, что вряд ли поместился бы в реальный кокпит из-за длины ног.

Встреча станет частью второго эпизода сериала «Арсенала» Raising The Bar, который выйдет в ближайшее время. Клуб опубликовал анонс с подписью: «Когда Деклан Райс встретил Ландо Норриса».

