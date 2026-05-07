Райс подарил Норрису джерси «Арсенала» во время визита на базу «Макларена»

Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс посетил базу «Макларена» в Уокинге, где встретился с пилотом команды Ландо Норрисом, и подарил ему игровую футболку лондонского клуба. Визит прошёл в рамках съёмок второго эпизода сериала «Арсенала» Raising The Bar, сообщает пресс-служба клуба.

Ландо Норрис (слева) и Деклан Райс (справа)

Фото: McLaren

Встреча прошла в рамках съёмок второго эпизода сериала «Арсенала» Raising The Bar. Райс также попробовал себя за рулём симулятора Формулы-1.

На прошедших выходных Ландо Норрис занял второе место в Гран-при Майами 2026 года. Победу одержал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Напарник Норриса по команде Оскар Пиастри занял третье место.

Деклан Райс, в свою очередь, признан игроком недели в Лиге чемпионов. В соответствующем голосовании полузащитник «Арсенала» опередил защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо.

