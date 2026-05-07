ФИА, Ф-1 и команды 8 мая проведут встречу для оценки первых итогов изменений регламента

ФИА, Формула-1 и команды в пятницу, 8 мая, проведут очередную встречу для оценки эффективности апрельских изменений регламента и обсуждения возможных дополнительных корректировок, сообщает издание RacingNews365.

Гран-при Майами стал первой гонкой, на которой вступили в силу поправки, принятые во время месячной паузы. Среди них — снижение лимита рекуперируемой энергии в квалификации с 8 МДж до 7 МДж, уменьшение эффекта «буста» в гонках и увеличение порога «суперклиппинга» с 250 кВт до 350 кВт. Также была внедрена система обнаружения низкой мощности при старте, автоматически активирующая MGU-K, если машина разгоняется слишком медленно после отпускания сцепления.

По данным источников, апрельские меры были восприняты положительно, а гоночное действо стало выглядеть менее искусственным. В связи с этим значительных изменений на предстоящей встрече не ожидается, однако в издании не исключают сюрпризов — политика внутри паддока может повлиять на ход дискуссии.

