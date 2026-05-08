Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА внесла изменения в три раздела регламента-2026, скорректировав систему ADUO

ФИА внесла изменения в три раздела регламента-2026, скорректировав систему ADUO
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в три раздела регламента-2026 — технический, финансовый и операционный, скорректировав систему ADUO с учётом изменившегося календаря и добавив новую категорию для производителей с наибольшим отставанием, сообщает журналист Даниэль Валенте в социальной сети Х.

Главное изменение связано с пересмотром трёх контрольных периодов ADUO из-за обновлённого календаря чемпионата. Теперь первый период охватывает этапы с первого по пятый, второй — с шестого по 11-й, а третий — с 12-го по 18-й. Ранее интервалы были распределены по схеме 1-6, 7-12 и 13-18. В ФИА уточнили, что при дальнейших значительных изменениях календаря структура периодов также может быть пересмотрена.

Кроме того, федерация расширила шкалу поддержки производителей силовых установок, добавив новую категорию для компаний, чьё отставание от лучшего показателя ICE превышает 10%. Ранее максимальной считалась группа с дефицитом более 8%.

Для производителей, попавших в новую категорию, увеличены послабления сразу по двум направлениям. В операционной части им предоставят 230 дополнительных часов работы на моторных стендах вместо прежних 190 часов для категории 8-10%. В финансовом регламенте такие компании смогут получить снижение учитываемых затрат на $ 11 млн против $ 8 млн для предыдущей максимальной категории.

Дополнительно только в дебютном сезоне нового регламента производители с отставанием более 10% смогут рассчитывать ещё на один дополнительный финансовый бонус в размере $ 8 млн. При этом данная льгота должна будет быть компенсирована обратной корректировкой расходов в течение трёх следующих лет.

Материалы по теме
ФИА, Ф-1 и команды 8 мая проведут встречу для оценки первых итогов изменений регламента
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android