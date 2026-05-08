Стелла заявил, что в «Макларене» изучат новые боковые понтоны «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда внимательно изучает радикально обновлённые боковые понтоны «Ред Булл», которые помогли их пилоту Максу Ферстаппену завоевать второе место в квалификации Гран-при Майами.

«Для тех, кому интересна техника, мы находимся в очень, очень интересной фазе. Концепция боковых понтонов, которую представил «Ред Булл», сильно отличается от того, что используют «Мерседес» и «Феррари», а стиль «Макларена» — ещё один, отдельный. Я думаю, в какой-то момент произойдёт стабилизация, конвергенция, но пока мы далеки от неё.

Каждая команда будет тестировать и присматриваться к концепции «Ред Булл», чтобы понять преимущества. Они были довольно умны и инновационны в том, как использовали некоторые уступки в правилах, чтобы внедрить такую геометрию», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

«Ред Булл» привёз в Майами семь новых деталей, включая переработанные боковые понтоны с выраженным воздуховодом, нацеленные на улучшение воздушного потока, прижимной силы и распределения тепла. Ферстаппен квалифицировался вторым, уступив поулу Кими Антонелли 0,16 секунды — до Майами его лучшее отставание составляло восемь десятых.