Стелла заявил, что в «Макларене» изучат новые боковые понтоны «Ред Булл»

Стелла заявил, что в «Макларене» изучат новые боковые понтоны «Ред Булл»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда внимательно изучает радикально обновлённые боковые понтоны «Ред Булл», которые помогли их пилоту Максу Ферстаппену завоевать второе место в квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345

«Для тех, кому интересна техника, мы находимся в очень, очень интересной фазе. Концепция боковых понтонов, которую представил «Ред Булл», сильно отличается от того, что используют «Мерседес» и «Феррари», а стиль «Макларена» — ещё один, отдельный. Я думаю, в какой-то момент произойдёт стабилизация, конвергенция, но пока мы далеки от неё.

Каждая команда будет тестировать и присматриваться к концепции «Ред Булл», чтобы понять преимущества. Они были довольно умны и инновационны в том, как использовали некоторые уступки в правилах, чтобы внедрить такую геометрию», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

«Ред Булл» привёз в Майами семь новых деталей, включая переработанные боковые понтоны с выраженным воздуховодом, нацеленные на улучшение воздушного потока, прижимной силы и распределения тепла. Ферстаппен квалифицировался вторым, уступив поулу Кими Антонелли 0,16 секунды — до Майами его лучшее отставание составляло восемь десятых.

