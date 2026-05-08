Доменикали: мы не можем терять время с решением по новым двигателям Ф-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали призвал как можно быстрее определиться с будущим моторного регламента.

«Я определённо вижу экологичное топливо в центре будущего с иным балансом электрификации и мощным двигателем внутреннего сгорания. Мы не можем терять слишком много времени, потому что время летит быстро. Если мы хотим быть достаточно устойчивыми, чтобы не оказаться загнанными в угол, нам нужно решать как можно скорее», — приводит слова Доменикали издание Autosport.

Нынешние двигатели делят мощность почти поровну между ДВС и батареей. Ожидается, что следующая моторная формула вступит в силу не позднее 2031 года.