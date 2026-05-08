Чандхок — об обновлениях «Феррари»: в Маранелло и у болельщиков должно быть беспокойство

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky UK Карун Чандхок раскритиковал обновления «Феррари», привезённые на Гран-при Майами.

«Если это большой пакет обновлений «Феррари» для первой части сезона, то «Макларену» и «Мерседесу» не о чем беспокоиться. Майами должен был стать уикендом прорыва, а у меня было ощущение, что они откатились ещё больше назад. В Маранелло и среди болельщиков «Феррари» должно быть некоторое беспокойство. Им нужно понять, можно ли ещё оптимизировать или разблокировать производительность этого пакета, иначе они отстанут, когда «Макларен» привезёт новые разработки в Канаду, а «Мерседес» — свой большой пакет», — приводит слова Чандхока издание FormulaPassion.

В Майами «Феррари» привезла 11 обновлений SF-26, однако Леклер финишировал шестым (восьмым после штрафа), Хэмилтон — шестым после повреждений на первом круге. Новый двигатель команда рассчитывает получить не раньше Гран-при Бельгии.