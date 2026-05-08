Лиам Лоусон — о Гран-при Майами: пытался пережить первый круг и угнаться за машиной

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон после схода на Гран-при Майами признал, что команде не хватило скорости, а ему самому пришлось бороться с плохим балансом.

«Я просто пытался пережить первый круг, а нам не хватало скорости. Уже на начальных отрезках я понимал, что баланс довольно плохой, и мы пытались угнаться за машиной. Но этого оказалось мало — в целом по ходу уикенда мы просто уступали в темпе. Это определённо нужно проанализировать. По ходу года у нас будет много новинок, что позитивно, однако и у остальных они появятся, поэтому прибавка должна быть более серьёзной», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

На седьмом круге Лоусон сошёл из-за отказа коробки передач после столкновения с Пьером Гасли.