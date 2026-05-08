Лиам Лоусон — о Гран-при Майами: пытался пережить первый круг и угнаться за машиной
Поделиться
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон после схода на Гран-при Майами признал, что команде не хватило скорости, а ему самому пришлось бороться с плохим балансом.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Я просто пытался пережить первый круг, а нам не хватало скорости. Уже на начальных отрезках я понимал, что баланс довольно плохой, и мы пытались угнаться за машиной. Но этого оказалось мало — в целом по ходу уикенда мы просто уступали в темпе. Это определённо нужно проанализировать. По ходу года у нас будет много новинок, что позитивно, однако и у остальных они появятся, поэтому прибавка должна быть более серьёзной», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.
На седьмом круге Лоусон сошёл из-за отказа коробки передач после столкновения с Пьером Гасли.
Комментарии
- 8 мая 2026
-
12:52
-
11:57
-
11:46
-
10:53
-
10:15
-
10:08
-
09:37
- 7 мая 2026
-
23:26
-
22:25
-
22:18
-
21:25
-
21:01
-
20:52
-
19:50
-
19:45
-
18:50
-
18:22
-
18:00
-
17:53
-
17:01
-
16:33
-
15:31
-
14:15
-
13:45
-
13:27
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:43
-
11:58
-
11:18
-
10:34
-
10:30
-
09:59
-
09:48