Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон — о Гран-при Майами: пытался пережить первый круг и угнаться за машиной

Лиам Лоусон — о Гран-при Майами: пытался пережить первый круг и угнаться за машиной
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон после схода на Гран-при Майами признал, что команде не хватило скорости, а ему самому пришлось бороться с плохим балансом.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Я просто пытался пережить первый круг, а нам не хватало скорости. Уже на начальных отрезках я понимал, что баланс довольно плохой, и мы пытались угнаться за машиной. Но этого оказалось мало — в целом по ходу уикенда мы просто уступали в темпе. Это определённо нужно проанализировать. По ходу года у нас будет много новинок, что позитивно, однако и у остальных они появятся, поэтому прибавка должна быть более серьёзной», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

На седьмом круге Лоусон сошёл из-за отказа коробки передач после столкновения с Пьером Гасли.

Материалы по теме
Лоусон не получил наказания за вынос с трассы Гасли. Судьи объяснили почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android