Уэббер — о Ферстаппене: Макс не даёт другим гонщикам Формулы-1 спать по ночам

Бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер заявил, что Формула-1 не может позволить себе потерять четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Конечно, «Ред Булл» хотел бы, чтобы Макс остался. Это предсказать невероятно легко. Если смотреть на спорт в целом, то такие личности, как Ферстаппен, — это именно то, что нужно этому виду спорта. Нам нужны такие люди. Люди включают телевизор ради Макса Ферстаппена, и Liberty [Media] это знает. Команды это знают. Он важен.

Но если количество стимулов для него сокращается — учитывая его опыт, и я ни в коем случае не говорю, что он теряет мотивацию, но, конечно, она постепенно угасает, — то он заслужил право делать свой выбор. У него огромная коллекция наград, он год за годом показывает отличные результаты, и это даёт ему право выбора.

Короче говоря, очень важно, чтобы Макс остался в этом спорте, потому что он подтягивает всех гонщиков в пелотоне, а в этом и заключается суть Формулы-1. Тебя должны постоянно подтягивать. Это как Рафа [Надаль] и Роджер [Федерер]. Если Рафа не участвует, то Роджер подтягивает, и наоборот. Нужен кто-то, кто не даёт тебе спать по ночам, и Ферстаппен делает это уже долгое время. Лично я, если говорить о нейтральности, и, конечно, я пристрастен к Оскару (имея в виду его работу менеджером гонщика «Макларена» Пиастри. — Прим. «Чемпионата»), но если я нейтрален с точки зрения спорта, то я, конечно, хочу, чтобы Макс остался в Формуле-1», — приводит слова Уэббера издание RacingNews365.

Ферстаппен неоднократно критиковал регламент-2026 и заявлял, что рассматривает возможность ухода из чемпионата. Улучшение формы RB22 в Майами не изменило его позицию.