Монтойя считает, что «Макларен» упустил победу Норриса в Майами из-за осторожной стратегии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал стратегию «Макларена» на Гран-при Майами, заявив, что команда лишилась шанса на победу Ландо Норриса из-за запоздалой реакции на пит-стопы соперников.

«Мерседес» отлично поработали. А вот «Макларен», по-моему, до сих пор руководствуется прошлогодним менталитетом — консервативным подходом, нацеленным лишь на набор очков, — и из-за этого они упустили победу.

Видно, как Макс [Ферстаппен] заезжает на пит-стоп и мчится на новых шинах с невероятной скоростью, видно, как заезжает [Джордж] Расселл и его новые шины просто летят. У тебя есть преимущество в две секунды, а они отбирают у тебя больше двух секунд за один круг. На это нужно реагировать. Нужно реагировать, а не просто сидеть сложа руки; нужно заезжать в боксы, если все остальные уже заезжают.

Если вспомнить прошлый год, «Ред Булл» несколько раз обыгрывал «Макларен» именно из‑за того, что тот действовал слишком осторожно в плане стратегии. Говорили, что «Макларен» не отсиживается в стороне, как это порой делала «Феррари», но доля такого подхода у них всё‑таки есть. Так что им стоит действовать чуть более агрессивно — ведь у них нет самой лучшей машины на трассе», — рассказал Монтойя в подкасте MontoyAS.