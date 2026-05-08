Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя считает, что «Макларен» упустил победу Норриса в Майами из-за осторожной стратегии

Монтойя считает, что «Макларен» упустил победу Норриса в Майами из-за осторожной стратегии
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал стратегию «Макларена» на Гран-при Майами, заявив, что команда лишилась шанса на победу Ландо Норриса из-за запоздалой реакции на пит-стопы соперников.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Мерседес» отлично поработали. А вот «Макларен», по-моему, до сих пор руководствуется прошлогодним менталитетом — консервативным подходом, нацеленным лишь на набор очков, — и из-за этого они упустили победу.

Видно, как Макс [Ферстаппен] заезжает на пит-стоп и мчится на новых шинах с невероятной скоростью, видно, как заезжает [Джордж] Расселл и его новые шины просто летят. У тебя есть преимущество в две секунды, а они отбирают у тебя больше двух секунд за один круг. На это нужно реагировать. Нужно реагировать, а не просто сидеть сложа руки; нужно заезжать в боксы, если все остальные уже заезжают.

Если вспомнить прошлый год, «Ред Булл» несколько раз обыгрывал «Макларен» именно из‑за того, что тот действовал слишком осторожно в плане стратегии. Говорили, что «Макларен» не отсиживается в стороне, как это порой делала «Феррари», но доля такого подхода у них всё‑таки есть. Так что им стоит действовать чуть более агрессивно — ведь у них нет самой лучшей машины на трассе», — рассказал Монтойя в подкасте MontoyAS.

Материалы по теме
Монтойя — о Ферстаппене на «Мерседесе» в GT3: будь я боссом «Форда», мне бы не понравилось
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android