Стелла: изменения в силовой установке должны быть связаны с регулированием подачи топлива

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла выступил с предложением о существенных изменениях в регламенте силовых установок Формулы-1. По его словам, необходимые корректировки должны быть внесены в течение двух лет.

«По моему мнению, для общего улучшения Формулы‑1 необходимы технические изменения в силовой установке. Реалистично говоря, они должны быть связаны с регулированием подачи топлива — чтобы повысить мощность двигателя внутреннего сгорания. Думаю, возможно, придётся научиться накапливать больше энергии, чем фактически используется: сейчас мы тратим гораздо больше времени на использование электрической мощности, чем на её накопление.

Эту ситуацию можно сбалансировать, если увеличить мощность накопления по сравнению с нынешними показателями. Можно ли повысить её с 350 кВт до 400 кВт, а может, и до 450 кВт? И тогда, как мне кажется, нам просто понадобятся аккумуляторы большей ёмкости», — приводит слова Стеллы издание Motorsport Week.

