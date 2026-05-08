Алонсо — о решении команды не привозить обновления до лета: потратим деньги впустую

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо после Гран-при Майами заявил, что согласен с решением «Астон Мартин» не привозить небольшие обновления, пока команда не сможет добиться существенного прогресса.

«Я спокоен, потому что понимаю ситуацию. Команда объяснила мне: если мы будем привозить одну-две десятые каждую гонку, это не изменит нашу позицию. Мы 20-е или 19-е, а следующая машина впереди на секунду. Даже если мы будем прибавлять по две десятые каждую гонку, наша позиция не изменится, а это огромный стресс для системы и потолка расходов. Пока у нас нет улучшения на полторы-две секунды, лучше не нажимать кнопку производства — мы просто потратим деньги впустую», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.