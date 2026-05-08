«Макларен» призвал завершить обсуждение нового моторного регламента до летнего перерыва

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что аппаратные изменения силовых установок Формулы-1 ожидаемо откладываются до 2028 года, но призвал завершить обсуждения до летнего перерыва.

«С точки зрения производителей силовых установок я вижу, что это сложно для 2027 года, потому что последствия для размера батареи и управления увеличенным топливным потоком требуют более длительного срока разработки, чем время, доступное до сезона-2027. Я настоятельно призываю, чтобы, если возможно, этот разговор был завершён до летнего перерыва, чтобы успеть к 2028 году.

Хотя мы хорошо поработали, постоянно стремясь улучшить использование мотора с тем, что доступно, я думаю, мы можем извлечь больше из этого регламента, но для этого потребуются некоторые корректировки «железа», — приводит слова Стеллы испанская редакция издания Motorsport.

