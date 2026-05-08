Леклер: обновления «Феррари» работают, но новые доработки должны быть идеальными

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Майами заявил, что пакет обновлений SF-26 функционирует, но для возвращения в борьбу за лидерство команде необходимо безупречно провести следующие этапы модернизации.

«Пакет обновлений работает. Дело в том, что другие [команды] тоже прибавляют, и, вероятно, их обновления оказались немного лучше. У нас скоро появятся новые детали, и, надеюсь, это поможет нам немного вернуться вперёд. Всё дело в тонких деталях, но с этим поколением машин, особенно в первый год, всё будет зависеть от развития. Мы должны сделать всё идеально с точки зрения доработок», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

В Майами «Феррари» привезла 11 обновлений, но Леклер финишировал восьмым, Хэмилтон — шестым после повреждений на первом круге. Следующий этап пройдёт в Монреале.