Андреа Кими Антонелли стал обладателем итальянской награды «Трофео Бандини»

Андреа Кими Антонелли стал обладателем итальянской награды «Трофео Бандини»
Лидер чемпионата Формулы-1 итальянец Андреа Кими Антонелли выиграл престижный «Трофео Бандини», учреждённый в 1992 году в память о Лоренцо Бандини, сообщает Motorsport Italia.

Церемония награждения пройдёт 30 мая в Бризигелле. День начнётся в Имоле и завершится официальной церемонией на площади Маркони в 18:00 по местному времени. Ожидается, что на мероприятии будет выставлен болид «Мерседеса».

«Трофео Бандини» присуждается не только за результаты, но и за талант, решимость и спортивный дух.

По итогам этапа в Майами итальянский пилот Андреа Кими Антонелли на «Мерседесе» одержал третью победу подряд, а его напарник по команде британец Джордж Расселл финишировал четвёртым. Итальянец продолжает лидировать в личном зачёте со 100 очками. В Кубке конструкторов «Мерседес» набрал 180 очков, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, «Феррари», до 70 баллов.

