Джордж Расселл уверен, что система ADUO не помешает «Мерседесу»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил уверенность, что новая система ADUO, позволяющая отстающим производителям модернизировать двигатели по ходу сезона, не навредит его команде.

«Если посмотреть на аэродинамический регламент ATR («Ограничения аэродинамических испытаний». — Прим. «Чемпионата») со стороны шасси, он всё равно доказывает, что команда с самыми талантливыми инженерами и лучшим подходом к работе всё равно выходит на первое место.

Конечно, мы бы хотели больше времени в аэродинамической трубе, больше времени на динамометрическом стенде. Я по-прежнему верю в команду и по-прежнему считаю, что это нам не поможет. Однако я не думаю, что это повредит или изменит ситуацию слишком радикально», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Система ADUO впервые введена в 2026 году для поддержки производителей, чьи силовые установки уступают эталонной. Ожидается, что наибольший объём помощи получит «Хонда» из-за проблем на старте сезона. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выражал обеспокоенность, что система может изменить расстановку сил.

