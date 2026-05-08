Маркес — о трудностях в «Дукати»: я выбирался из куда более сложных положений

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес перед Гран-при Франции в Ле-Мане признал, что пока не может бороться за титул из-за отсутствия стабильности.

«Я выбирался из куда более сложных положений. Но мы должны исправить несколько вещей, если хотим бороться за чемпионат. Мы доказали, что скорость присутствует, а вот стабильность — нет. Результаты говорят сами за себя: быстро ехать можем, но постоянства не хватает. Именно в этом нужно разобраться — понять, почему теряем стабильность, которая в прошлом году была нашей сильной стороной в любых условиях и на любых трассах. Сейчас же всё гораздо более нерегулярно. Мало-помалу решим эту проблему, но пока с теми выступлениями, что мы выдаём, особенно по воскресеньям, о титуле думать нельзя.

Ybкогда не стану винить мотоцикл в неудачах, и команда не будет сваливать всё на гонщика. «Дукати» победила в Хересе — значит, байк способен выигрывать и бороться за титул. Моя задача — найти способ прибавить», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.