Антонелли заявил, что попробует получить лицензию для «Нюрбургринга» до конца года

Лидер чемпионата Формулы-1 Андреа Кими Антонелли в разговоре с Жюлем Гуноном, напарником Макса Ферстаппена по гонкам на «Нюрбургринге», сообщил, что намерен получить лицензию Permit A до конца года.
Гунон. Так что когда получишь свою лицензию?
Антонелли. Я получил её вчера.
Гунон. Для…
Антонелли. Ох, нет-нет. Ты имеешь в виду «Нюрбургринг»?
Гунон. Да.
Антонелли. Я должен получить её… Попробую в конце года.
Гунон. Отлично. Макс [Ферстаппен] полностью поглощён этим.
Антонелли. Знаю, знаю.
Гунон. Очень рад за тебя. Сезон проходит хорошо.
Антонелли. Да, будем продолжать в том же духе.
Гунон. Да, на это надеюсь, — сказали гонщики в видео, опубликованном на странице чемпионата WEC в социальной сети.