Антонелли заявил, что попробует получить лицензию для «Нюрбургринга» до конца года

Лидер чемпионата Формулы-1 Андреа Кими Антонелли в разговоре с Жюлем Гуноном, напарником Макса Ферстаппена по гонкам на «Нюрбургринге», сообщил, что намерен получить лицензию Permit A до конца года.

Гунон. Так что когда получишь свою лицензию?

Антонелли. Я получил её вчера.

Гунон. Для…

Антонелли. Ох, нет-нет. Ты имеешь в виду «Нюрбургринг»?

Гунон. Да.

Антонелли. Я должен получить её… Попробую в конце года.

Гунон. Отлично. Макс [Ферстаппен] полностью поглощён этим.

Антонелли. Знаю, знаю.

Гунон. Очень рад за тебя. Сезон проходит хорошо.

Антонелли. Да, будем продолжать в том же духе.

Гунон. Да, на это надеюсь, — сказали гонщики в видео, опубликованном на странице чемпионата WEC в социальной сети.