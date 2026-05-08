Эксперт допустил переход Антонелли в «Феррари» через пару лет

Известный британский обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в будущем может перейти в «Феррари».

«Будучи итальянцем, если через пару лет он получит большое предложение от «Феррари», допустим, уже после того, как выиграет чемпионат мира с «Мерседесом», ему будет очень сложно отказаться, не так ли? Итальянец, переходящий в «Феррари», чтобы снова попытаться выиграть чемпионат — это было бы довольно впечатляюще, правда?» — приводит слова Уиндзора портал GPFans.

В текущем сезоне после четырёх этапов Антонелли лидирует в личном зачёте со 100 очками. На его счету три победы на Гран-при Китая, Японии и Майами, а также второе место на Гран-при Австралии.