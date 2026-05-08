Вольф — о Боннингтоне: он стал частью успеха Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил роль гоночного инженера Питера Боннингтона в успешных выступлениях пилота команды Андреа Кими Антонелли.

«Боно учился у великих — от Шумахера до Хэмилтона на протяжении многих лет, а теперь работает с Кими. Он стал для него хорошим наставником, но при этом и жёстким руководителем.

На Гран-при Майами было несколько моментов, когда у Кими уже было два предупреждения за пределы трассы. Я сказал Боно: «Ещё одно — сам выйду в радиоэфир». А он ответил: «Нет-нет, оставь это мне». Это показывает, что он просто знает, как с этим справляться. И это хорошо — он часть этого успеха», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

За свою карьеру Боннингтон работал с Михаэлем Шумахером, Дженсоном Баттоном и Льюисом Хэмилтоном, с которым Боннингтон выиграл шесть из семи чемпионских титулов британца.