Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о Боннингтоне: он стал частью успеха Антонелли

Вольф — о Боннингтоне: он стал частью успеха Антонелли
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил роль гоночного инженера Питера Боннингтона в успешных выступлениях пилота команды Андреа Кими Антонелли.

«Боно учился у великих — от Шумахера до Хэмилтона на протяжении многих лет, а теперь работает с Кими. Он стал для него хорошим наставником, но при этом и жёстким руководителем.

На Гран-при Майами было несколько моментов, когда у Кими уже было два предупреждения за пределы трассы. Я сказал Боно: «Ещё одно — сам выйду в радиоэфир». А он ответил: «Нет-нет, оставь это мне». Это показывает, что он просто знает, как с этим справляться. И это хорошо — он часть этого успеха», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

За свою карьеру Боннингтон работал с Михаэлем Шумахером, Дженсоном Баттоном и Льюисом Хэмилтоном, с которым Боннингтон выиграл шесть из семи чемпионских титулов британца.

Материалы по теме
Тото Вольф: в ближайшие 10-15 лет Антонелли может выиграть много титулов в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android