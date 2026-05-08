Показать ещё Все новости
WRC — шестой этап, второй день — сезон-2026. Ралли Португалии

Ожье лидирует на Ралли Португалии после второго дня. Фурмо — шестой, Грязин — 10-й
Сегодня, 8 мая, завершился второй день Ралли Португалии. По его итогам первое место занимает француз Себастьен Ожье, второе — бельгиец Тьерри Нёвиль. Тройку замыкает финн Сами Паяри.

WRC 2026. Этап 6, Матозиньюш, Португалия
Ралли Португалии. Общий зачёт
08 мая 2026, пятница. 17:46 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
1:28:25.2
2
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
+3.7
3
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
+15.2

Ожье избежал серьёзных ошибок по ходу дня и воспользовался проблемами Адриена Фурмо, который лидировал большую часть дистанции, но потерял время после вылета с трассы и двух проколов на одном из спецучастков

«У меня пропали тормоза, поэтому я не смог замедлиться, и нас вынесло широко. Мы всё проверили на машине и продолжаем гонку. Такое бывает в ралли», — приводит слова Фурмо официальный сайт чемпионата.

Тьерри Нёвилль завершил день вторым, уступая Ожье 3,7 секунды, а Сами Паяри поднялся на третье место после побед на двух утренних спецучастках. Финн по ходу дня также столкнулся с проблемами — потерял шину, допустил полуразворот и повредил лобовое стекло, однако остался в борьбе за лидерство.

WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 10 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) 1:28:25.2.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3,7.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +15,2.
4. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — +16,4.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +28,1.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +34,3.
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +50,1.
8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:23,3.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:20,7.
10. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +4:34,8.

