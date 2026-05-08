Ожье лидирует на Ралли Португалии после второго дня. Фурмо — шестой, Грязин — 10-й

Сегодня, 8 мая, завершился второй день Ралли Португалии. По его итогам первое место занимает француз Себастьен Ожье, второе — бельгиец Тьерри Нёвиль. Тройку замыкает финн Сами Паяри.

Ожье избежал серьёзных ошибок по ходу дня и воспользовался проблемами Адриена Фурмо, который лидировал большую часть дистанции, но потерял время после вылета с трассы и двух проколов на одном из спецучастков

«У меня пропали тормоза, поэтому я не смог замедлиться, и нас вынесло широко. Мы всё проверили на машине и продолжаем гонку. Такое бывает в ралли», — приводит слова Фурмо официальный сайт чемпионата.

Тьерри Нёвилль завершил день вторым, уступая Ожье 3,7 секунды, а Сами Паяри поднялся на третье место после побед на двух утренних спецучастках. Финн по ходу дня также столкнулся с проблемами — потерял шину, допустил полуразворот и повредил лобовое стекло, однако остался в борьбе за лидерство.

WRC. Сезон-2026. Ралли Португалии. Общий зачёт после 10 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) 1:28:25.2.

2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3,7.

3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +15,2.

4. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — +16,4.

5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +28,1.

6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +34,3.

7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +50,1.

8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:23,3.

9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:20,7.

10. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +4:34,8.