Ландо Норрис дал полузащитнику «Арсенала» Райсу совет, как брать титулы

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился с полузащитником «Арсенала» Декланом Райсом мыслями, что помогло ему выиграть чемпионский титул.

«Что главное? Мне кажется, у тебя действительно есть уверенность в себе и в команде. Год назад я бы такого не сказал о себе, но это одна из главных вещей, которые я понял — выходи на поле и получай удовольствие. Если ты хорошо подготовился, можешь оставаться спокойным и расслабленным. Но не знаю, не хочу кому-то раздавать советы. Всё сводится к тому, чтобы команда оставалась единым целым, чтобы все поддерживали друг друга, были честны друг с другом и сохраняли хороший настрой», — приводит слова Норриса аккаунт BBC Sports в социальной сети X.

«Арсенал» продолжает борьбу сразу за два титула. Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков за три тура до конца сезона, а также 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против французского клуба «ПСЖ».