Чандхок — об обновлениях «Феррари»: «Мерседесу» и «Макларену» не о чем переживать

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок жёстко оценил крупный пакет обновлений «Феррари», который команда привезла на Гран-при Майами.

«Если это тот самый большой пакет обновлений «Феррари» на первую часть сезона, тогда «Макларену» и «Мерседесу» вообще не о чем переживать. Майами должен был стать уикендом, на котором «Феррари» выйдет вперёд, но у меня сложилось ощущение, что они откатились ещё дальше.

В Маранелло и внутри «Феррари» должно появиться некоторое беспокойство. Им нужно понять, можно ли ещё найти или раскрыть дополнительную скорость в этом обновлении, иначе они останутся позади, когда «Макларен» привезёт новые доработки в Канаду, а «Мерседес» представит свой большой пакет обновлений», — приводит слова Чандхока портал FormulaPassion.

