Авто Новости

Хинчклифф опасается за Хаджара после прогресса Ферстаппена с болидом «Ред Булл»

Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф считает, что перспективы Исака Хаджара в «Ред Булл» теперь под вопросом, когда его напарник Макс Ферстаппен начал чувствовать себя гораздо комфортнее за рулём машины 2026 года.

«За время паузы перед Майами «Ред Булл» удалось внести изменения, внезапно Макс перестал чувствовать себя пассажиром. Теперь он контролирует машину, она реагирует на его действия так, как он хочет. И внезапно отрыв от Хаджара резко вырос.

Исак ещё очень молод. Это всего лишь один плохой гоночный уикенд. Да, получилось не очень, но это пока не тенденция. Но я действительно задаюсь вопросом, не начало ли это чего-то большего, потому что Макс, когда доволен машиной, всегда способен выжимать из неё больше скорости, чем кто-либо другой.

И теперь, когда ему снова комфортно, машина делает именно то, что он от неё хочет, он снова способен заставлять её делать вещи, которые, кажется, больше никто не может», — приводит слова Хинчклиффа портал F1oversteer.

