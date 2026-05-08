«Это будет сильный момент для меня». Риккардо рассказал, что посетит гонку как болельщик

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо признался, что с нетерпением ждёт поездки на «500 миль Индианаполиса», где впервые за долгое время окажется на гонке в роли обычного болельщика.

Выступая на подкасте Speed Street пилота IndyCar Конора Дэйли, Риккардо рассказал:

«Я, наверное, впервые с детства так сильно жду поездку на гонку просто как болельщик. Испытать всё это так, как было описано, ты сам прошёл европейскую систему, объездил весь мир в гонках. И это звучит так… Думаю, это будет очень сильный момент для меня. Я рад быть просто фанатом.

Мы начали обсуждать: «Ребята, есть ли вариант сильнее вовлечь Конора?» И почти в то же время я говорил с отцом про Инди-500 — это то, на что он всегда хотел попасть. И я сказал: «Ну тогда давай сделаем это в 2026 году, поедем на гонку».

После ухода из Формулы-1 Риккардо завершил гоночную карьеру и сосредоточился на других проектах. Австралиец стал амбассадором Ford Racing, а также запустил собственный винный бренд, который будет представлен во время Инди-500 в рамках сотрудничества с пилотом Dreyer & Reinbold Racing Конором Дэйли.