Главная Авто Новости

«Это будет сильный момент для меня». Риккардо рассказал, что посетит гонку как болельщик

«Это будет сильный момент для меня». Риккардо рассказал, что посетит гонку как болельщик
Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо признался, что с нетерпением ждёт поездки на «500 миль Индианаполиса», где впервые за долгое время окажется на гонке в роли обычного болельщика.

Выступая на подкасте Speed Street пилота IndyCar Конора Дэйли, Риккардо рассказал:

«Я, наверное, впервые с детства так сильно жду поездку на гонку просто как болельщик. Испытать всё это так, как было описано, ты сам прошёл европейскую систему, объездил весь мир в гонках. И это звучит так… Думаю, это будет очень сильный момент для меня. Я рад быть просто фанатом.

Мы начали обсуждать: «Ребята, есть ли вариант сильнее вовлечь Конора?» И почти в то же время я говорил с отцом про Инди-500 — это то, на что он всегда хотел попасть. И я сказал: «Ну тогда давай сделаем это в 2026 году, поедем на гонку».

После ухода из Формулы-1 Риккардо завершил гоночную карьеру и сосредоточился на других проектах. Австралиец стал амбассадором Ford Racing, а также запустил собственный винный бренд, который будет представлен во время Инди-500 в рамках сотрудничества с пилотом Dreyer & Reinbold Racing Конором Дэйли.

