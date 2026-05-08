Эксперты назвали ключевую разницу в подходах «Макларена» и «Ред Булл» к развитию команд

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Алберс и журналист Эрик ван Харен заявили, что «Макларен» и «Ред Булл» используют разные стратегии при работе с персоналом и развитии команды.

«Посмотрите на Зака Брауна — он делает хорошую работу. Но «Ред Булл» идёт дальше, действительно развивая собственные таланты внутри команды. Если смотреть исключительно с точки зрения бизнеса, «Макларен», похоже, в первую очередь сосредоточена на переманивании специалистов из других команд, а не на их внутреннем развитии», — приводит слова Альберса портал GPFans.

Его собеседник ван Харен поддержал эту мысль.

«Мекис тоже об этом говорил — сначала мы смотрим на возможность повысить собственных сотрудников. Конечно, если появится подходящая возможность пригласить кого-то со стороны, это рассмотрим, но крайне важно сохранять правильный баланс».