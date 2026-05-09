«Это палка о двух концах». Пиастри — о борьбе за титул в сезоне-2025

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что борьба за чемпионский титул одновременно приносит удовольствие и создаёт дополнительное давление.

«Это палка о двух концах. Думаю, с одной стороны, это даёт уверенность и просто удовольствие. В конце концов, мы все здесь, в Формуле-1, потому что хотим выигрывать гонки и в итоге стать чемпионами. Так что в этом есть огромное удовольствие.

Поэтому, когда второе место начинает ощущаться как плохой уикенд, важно смотреть на ситуацию шире и понимать: «Да, это был не лучший уикенд», но при этом я всё равно только что финишировал вторым в гонке Формулы-1, даже если считаю, что мог выступить лучше. Так что да, это палка о двух концах, и нужно быть осторожным, чтобы не потерять голову.

Думаю, есть ещё и ожидания, давление от необходимости поддерживать этот уровень. В какой-то момент в прошлом году второе место почти стало худшим возможным результатом, потому что, скорее всего, меня обыгрывал напарник, а наша машина на некоторых этапах была намного сильнее остальных, и я просто недостаточно хорошо справлялся со своей работой», — рассказал Пиастри в подкасте High Performance.