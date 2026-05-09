«Форд» ведёт переговоры с Максом Ферстаппеном о выступлениях в гиперкарах WEC

Глава гоночного подразделения «Форд» Марк Рашбрук подтвердил, что компания обсуждает с четырёхкратным чемпионом мира Формулы-1 Максом Ферстаппеном возможность участия в гонках на выносливость за рулём будущего гиперкара LMDh.

«Да, конечно. Мы обожаем Макса. Нам нравится то, как он выступает на трассе за рулём болида Формулы-1. Мы любим его и за пределами трассы. Он замечательный человек, так же как и замечательный гонщик. Нам нравится его страсть к гонкам в GT3 и то, что он делает для развития гонщиков с помощью симуляторов и вывода их на трассу. Так что, конечно, мы регулярно обсуждаем с ним возможности для более активной работы в серии спорткаров, включая Hypercar. Он гонщик. Он хочет участвовать в гонках.

Мы ничего не объявляем. Он хочет участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» и бороться за победу в общем зачёте, но в большинстве случаев график не позволяет этого, верно? Хотя он и является полноценным гонщиком Формулы-1, в последнее время это часто приводит к конфликту интересов. Думаю, мы просто обсуждаем, какие возможности есть, и если это будет целесообразно и все захотят это сделать, то отлично.

Одно из замечательных качеств Макса в том, что такие гонщики, как он, появляются не так уж часто — с точки зрения его достижений на трассе, верно? Но дело в том, как он этого добивается. Особенно в этом году, когда мы были в Барселоне [на тестовых заездах Формулы-1]. Слушать его отзывы по радио, пока он на трассе, тестирует свой новый болид, а потом возвращается после того, как проехал, в зависимости от сессии, 30, 40, 50 кругов. То количество деталей, которое он может предоставить инженерам в своих отзывах, гораздо ценнее всех данных, которыми они располагают. Это дополняет друг друга, это должно идти рука об руку: его умственные способности и потенциал, которые он использует для разработки машины, для гонок, для настройки машины. Иметь такого гонщика в своей программе, даже если это только на одну гонку, очень важно», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport.