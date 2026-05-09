Комментатор Антонио Лобато назвал «Астон Мартин»-2026 крупнейшим провалом в истории Ф-1

Испанский комментатор Формулы-1 и близкий друг Фернандо Алонсо Антонио Лобато оценил положение «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«На мой взгляд, промах «Астон Мартин» в данный момент — это самый серьёзный промах команды за всю историю Формулы-1. Это же сильная команда, верно? Скромная команда, небольшая команда, команда, у которой есть ультрасовременные объекты, самые современные из существующих, лучшая аэродинамическая труба, у них есть новый симулятор, у них есть команда аэродинамиков и персонал, который они собирали и набирали из других команд. У них есть Эдриан Ньюи, на них возлагались огромные надежды, а потом они идут и всё портят, потому что партнёрство с «Хондой» не работает. Это катастрофа, настоящая катастрофа.

Но я настаиваю: в истории Формулы-1 ещё не было подобной катастрофы. Мы даже искали прецеденты, и самым близким из них оказался случай с «Макларен-Хонда». В обеих ситуациях участвовал Фернандо. Он был в обоих случаях. Не знаю, может, это просто невезение, но, по-моему, он отлично справляется на трассе, а вот принимать решения о том, за кого ехать, у него совсем не получается», — приводит слова Лобато издание GPFans.