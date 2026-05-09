Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — о регламенте: мы не на уровне Ф-1, батарею нужно убрать

Норрис — о регламенте: мы не на уровне Ф-1, батарею нужно убрать
Комментарии

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис, несмотря на победу в спринте и второе место в гонке в Майами, остался критичен к регламенту-2026.

«Это небольшой шаг в правильном направлении, но пока ещё не на том уровне, который должна иметь Формула‑1. Если везде давить на газ до упора и пытаться атаковать так, как в предыдущие годы, ты всё равно получаешь штрафные санкции.

Пока ещё нельзя везде давить на газ до упора. Вопрос больше не в том, чтобы как можно быстрее ускоряться в любой точке трассы. Ты вообще не должен получать штраф за подобные действия — а ты всё ещё его получаешь.

Честно говоря, я действительно не думаю, что эту проблему можно решить. Нужно просто убрать батарею. Будем надеяться, что через несколько лет так и будет», — приводит слова Норриса издание FormulaPassion.

Сейчас читают:
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Формула-1 вернулась мощным выстрелом «Макларена»! Норрис ещё поборется за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android