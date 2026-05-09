«Это по-детски, незрело». Пике-младший — о реакции Хаджара на аварию в Майами

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший раскритиковал поведение пилота «Ред Булл» Исака Хаджара после аварии на Гран-при Майами.

«Надеюсь, он не даст этой ситуации слишком сильно себя задеть, но ведь это была полностью его ошибка, не так ли? Не на кого больше смотреть, некого больше винить — только он сам.

У него впереди два сложных этапа: Канада — трасса не из лёгких, — и Монако, которое тоже простым не назовёшь. Я просто не думаю, что он пока находится на нужном уровне. Если подобное повторится и там, и там, вот тогда он начнёт просыпаться. Тогда мы и поймём, готов ли он психологически выдерживать такое давление. Но он всё ещё в процессе, и до этого момента предстоит пройти долгий путь.

Это немного по‑детски, признак незрелости — если ты слишком эмоционален. В Формуле‑1 руководители сыты по горло тем, что пилоты приходят и уходят. Они знают, что в глубине души те, кто в итоге финиширует впереди, — это хладнокровные гонщики. Те, кто не теряет головы», — заявил Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.

Хаджар разбил RB22 на выезде из 15-го поворота, сломав подвеску о внутреннюю стену в предыдущем вираже. Камеры зафиксировали, как 21-летний француз бил кулаком по рулю в кокпите.

