Главная Авто Новости

Монтойя пригрозил блогеру адвокатами за пост о стычке с оператором

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя потребовал от контентмейкера Макса Аргенто удалить публикацию в социальной сети X, пригрозив юридическими последствиями.

Аргенто опубликовал пост, в котором напомнил подписчикам о знаменитой истории, когда Монтойя в паддоке полез с кулаками на оператора, случайно врезавшегося в него. Блогер сопроводил публикацию подписью: «Говорить правду о плохом регламенте и управлять машинами в свободное время — плохо. Хотеть физически напасть на работника, который просто ошибся — хорошо. Это Хуан Пабло Монтойя».

Колумбиец написал ему в личные сообщения: «Прошу тебя удалить это. В противном случае я свяжусь со своими адвокатами и приму юридические меры».

