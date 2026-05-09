Шарль Леклер приобрёл яхту стоимостью около € 15 млн

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пополнил свою коллекцию третьей яхтой — Sedici, сообщает RacingNews365.

30-метровое судно оснащено двумя двигателями MTU 16V 2000 M96L мощностью 2638 лошадиных сил каждый (суммарная мощность — 5276 л. с.), что позволяет развивать максимальную скорость 28 узлов (около 52 км/ч) и крейсерскую — 24 узла.

Фото: Riva Yacht

Яхта водоизмещением около 100 тонн оборудована плавниковыми и гироскопическими стабилизаторами для минимизации качки. Панорамное остекление площадью 140 квадратных метров обеспечивает обзор из кают. На борту могут разместиться до 10 гостей в пяти каютах, а кормовой «пляжный клуб» площадью 35 квадратных метров стал центральным элементом дизайна.

По данным издания, стоимость яхты оценивается в € 15 млн.