Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Франции. Марк Маркес — второй, Акоста — пятый
Поделиться
Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя завоевал поул-позишн на Гран-при Франции в Ле Мане, показав время 1:29.634. Вторым стал действующий чемпион MotoGP Марк Маркес на «Дукати» (+0.012). Третье время — у Марко Бедзекки. Отставание от лидера составило +0.023.
MotoGP 2026. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Квалификация 2
09 мая 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:29.634
2
Марк Маркес
Ducati
+0.012
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.023
MotoGP. Гран-при Франции. Квалификация 2:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:29.634.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.012.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +0.023.
4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.065.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.183.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.197.
7. Жоан Мир («Хонда») +0.203.
8. Хорхе Мартин («Априлья») +0.213.
9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.254.
10. Алекс Маркес («Грезини») +0.297.
11. Жоанн Зарко («Хонда») +0.737.
12. Алекс Ринс («Ямаха») +0.982.
Комментарии
- 9 мая 2026
-
13:20
-
12:48
-
12:34
-
12:09
-
10:47
-
10:30
-
09:55
-
09:40
-
00:38
- 8 мая 2026
-
23:59
-
23:23
-
22:28
-
21:44
-
20:49
-
20:25
-
19:47
-
18:26
-
17:32
-
16:55
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
14:55
-
14:39
-
14:15
-
13:45
-
13:03
-
12:52
-
11:57
-
11:46
-
10:53
-
10:15
-
10:08
-
09:37
- 7 мая 2026
-
23:26