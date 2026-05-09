Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Франции, 9 мая 2026 года — квалификация 2 — результаты

Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Франции. Марк Маркес — второй, Акоста — пятый
Комментарии

Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя завоевал поул-позишн на Гран-при Франции в Ле Мане, показав время 1:29.634. Вторым стал действующий чемпион MotoGP Марк Маркес на «Дукати» (+0.012). Третье время — у Марко Бедзекки. Отставание от лидера составило +0.023.

MotoGP 2026. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Квалификация 2
09 мая 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:29.634
2
Марк Маркес
Ducati
+0.012
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.023

MotoGP. Гран-при Франции. Квалификация 2:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:29.634.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.012.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +0.023.
4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.065.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.183.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.197.
7. Жоан Мир («Хонда») +0.203.
8. Хорхе Мартин («Априлья») +0.213.
9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.254.
10. Алекс Маркес («Грезини») +0.297.
11. Жоанн Зарко («Хонда») +0.737.
12. Алекс Ринс («Ямаха») +0.982.

Материалы по теме
Маркес — о трудностях в «Дукати»: я выбирался из куда более сложных положений
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android