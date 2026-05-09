Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Франции. Марк Маркес — второй, Акоста — пятый

Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя завоевал поул-позишн на Гран-при Франции в Ле Мане, показав время 1:29.634. Вторым стал действующий чемпион MotoGP Марк Маркес на «Дукати» (+0.012). Третье время — у Марко Бедзекки. Отставание от лидера составило +0.023.

MotoGP. Гран-при Франции. Квалификация 2:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:29.634.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.012.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +0.023.

4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.065.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.183.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.197.

7. Жоан Мир («Хонда») +0.203.

8. Хорхе Мартин («Априлья») +0.213.

9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.254.

10. Алекс Маркес («Грезини») +0.297.

11. Жоанн Зарко («Хонда») +0.737.

12. Алекс Ринс («Ямаха») +0.982.