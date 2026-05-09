Альберс — о «Макларене»: уделяют больше внимания привлечению талантов из других команд

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс раскритиковал кадровую политику «Макларена», заявив, что команда нацелена на ослабление конкурентов, а не на развитие собственных кадров.

«Посмотрите на Зака Брауна — он неплохо справляется со своими обязанностями. Но «Ред Булл» идёт дальше, по-настоящему развивая собственные кадры изнутри. Если смотреть на это исключительно с коммерческой точки зрения, то «Макларен», похоже, уделяет больше внимания привлечению талантов из других команд, а не их подготовке внутри команды», — сказал Альберс в подкасте Telegraaf Formule 1-podcast.

За последние годы «Макларен» переманил у «Ред Булл» несколько ключевых фигур, включая Роба Маршалла, Уилла Кортни и Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится не позднее 2028 года.

Журналист издания Эрик ван Харен отметил, что «Ред Булл» фокусируется на внутренних повышениях.

«Мекис тоже это упоминал — мы сначала смотрим, как поднять своих. Если появляется правильная возможность извне — рассматриваем, но баланс критически важен», — сказал ван Харен.