Култхард — о будущем Ферстаппена: в «Феррари» ему будет комфортнее, чем в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард посоветовал пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выбрать «Феррари», если он решит покинуть «Ред Булл».

«Я думаю, что Макс лучше вписывается в мир «Феррари», чем в мир «Мерседеса». Я знаю, что у них хорошие отношения, и я знаю, что он выступает на «Мерседесе» в соревнованиях GT3, в которых участвует. Но с точки зрения свободы быть самим собой, я думаю, ему было бы комфортнее в «Феррари»: ты просто приезжаешь, быстро едешь, предположительно выигрываешь гонки, а затем отправляешься домой», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

Официальная позиция «Ред Булл» по-прежнему заключается в том, что Ферстаппен продолжит выступление в 2027 году, однако его уход оценивается как вероятный.