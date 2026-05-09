«Выглядит так, будто он в Ф-1 уже много лет». Комментатор — о дебютном сезоне Линдблада

Комментатор Формулы-1 Алекс Жак высоко оценил старт карьеры 18-летнего новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада.

«Неважно, какой набор регламентов у нас есть: команда, базирующаяся в Фаэнце — как бы она ни называлась, — всегда выпускает очень хороший болид с широким окном настроек. Неважно, кто за рулём: кажется, в начале года они всегда показывают хорошие результаты.

А кто у них сейчас за рулём — Лиам Лоусон — водит с большой уверенностью. Мне очень понравился его рискованный ход в спринтерской гонке: раньше эта команда иногда ошибалась в стратегии. Хороший финиш с набором очков для него, а Арвид Линдблад выглядит так, будто уже много лет выступает в Формуле‑1», — приводит слова Жака издание Motorsport.