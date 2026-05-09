Зафнауэр: думаю, у двигателя «Ред Булл» больше потенциала для улучшения, чем у «Мерседеса»

Зафнауэр: думаю, у двигателя «Ред Булл» больше потенциала для улучшения, чем у «Мерседеса»
Бывший руководитель «Альпин» и «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр оценил перспективы силовых установок на старте сезона-2026.

«Мерседес» собирается привезти крупное обновление в Канаду. Посмотрим, что произойдёт. Отрыв может снова увеличиться. Думаю, я могу ошибаться, но у силовой установки «Ред Булл-Форд» потенциал для улучшений выше, чем у «Мерседеса». Мне кажется, «Мерседес» уже вышел на свой максимум. Так что это один момент, а есть ещё сторона шасси», — сказал Зафнауэр в подкасте High Performance Racing.

По итогам первых четырёх этапов сезона-2026 в Кубке конструкторов «Мерседес» набрал 180 очков, опережая ближайшего преследователя — «Феррари» — на 70 очков. «Ред Булл» поднялся на четвёртое место с 30 очками.

