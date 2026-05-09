Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У них нет оправданий». Штайнер — о проблемах «Астон Мартин»

«У них нет оправданий». Штайнер — о проблемах «Астон Мартин»
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о провальном старте «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«Никто не ожидал, что «Астон Мартин» подойдёт к этому сезону настолько плохо подготовленным. В распоряжении команды есть всё необходимое: люди, инфраструктура, деньги. Так что оправданий для нынешнего положения у них просто нет», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags Podcast.

Команда Лоуренса Стролла вложила значительные средства в новый штаб, аэродинамическую трубу и приглашение Эдриана Ньюи, однако после четырёх этапов занимает последнее место в Кубке конструкторов с нулём очков. В Майами «Астон Мартин» не привёз обновлений, сосредоточившись на надёжности, и впервые в сезоне оба болида добрались до финиша.

Материалы по теме
Комментатор Антонио Лобато назвал «Астон Мартин»-2026 крупнейшим провалом в истории Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android