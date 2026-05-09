«У них нет оправданий». Штайнер — о проблемах «Астон Мартин»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о провальном старте «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«Никто не ожидал, что «Астон Мартин» подойдёт к этому сезону настолько плохо подготовленным. В распоряжении команды есть всё необходимое: люди, инфраструктура, деньги. Так что оправданий для нынешнего положения у них просто нет», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags Podcast.

Команда Лоуренса Стролла вложила значительные средства в новый штаб, аэродинамическую трубу и приглашение Эдриана Ньюи, однако после четырёх этапов занимает последнее место в Кубке конструкторов с нулём очков. В Майами «Астон Мартин» не привёз обновлений, сосредоточившись на надёжности, и впервые в сезоне оба болида добрались до финиша.