The Race: Формула-1 столкнулась с препятствиями на пути к реформе моторов 2027 года

Достигнутое в пятницу согласие производителей и команд на сдвиг баланса мощности в пользу ДВС с 2027 года столкнулось с практическими трудностями, главная из которых — нежелание команд строить новое шасси, сообщает The Race.

По данным издания, до половины команд планировали перенести шасси 2026 года на следующий сезон, чтобы сэкономить в условиях потолка расходов. Однако увеличение расхода топлива потребует более вместительных баков, что делает сохранение старых шасси невозможным.

Обсуждаются три варианта решения. Первый — дать командам послабление потолка расходов, чтобы они могли построить новое шасси. Второй, более спорный, — сократить дистанцию гонок примерно на 10%, чтобы компенсировать возросший расход топлива. Третий, компромиссный, — при котором увеличенный расход топлива будет использоваться только в квалификации, а в гонках параметры останутся прежними.

Дополнительной проблемой остаётся система ADUO, предоставляющая отстающим производителям моторов больше возможностей для доработки. Изменение параметров силовых установок может поставить под вопрос текущий баланс преимуществ, поскольку команды с расширенными возможностями разработки могут получить дополнительное преимущество перед 2027 годом.

Окончательное решение о реалистичности внедрения изменений в 2027 году будет зависеть от результатов технических обсуждений в ближайшие недели.