Монтойя — о Расселле: думаю, Джордж никогда не был доволен ситуацией в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что однолетний контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом» создаёт дополнительное давление и мешает борьбе за чемпионство.

«У него настоящая проблема. Не знаю, оказывает ли тот факт, что у него контракт всего на один год, сильное давление на ситуацию, но положение и правда непростое. Я по‑прежнему считаю, что Джордж в итоге может оказаться быстрее Кими [Антонелли], но Кими лучше справляется со сложными ситуациями и с машиной, которая далека от идеала. Если машина хороша, Джордж может его обыграть.

Просто, думаю, Джордж никогда не был доволен ситуацией в «Мерседесе» — вообще ничем. И люди начинают говорить [об этом]. И он сам очень чётко озвучил: есть трассы, на которых тебя обыгрывают, и «я ненавижу эту трассу». У всех нас есть такие трассы.

Задача Джорджа — понять почему, и именно над такими этапами нужно работать гораздо усерднее. Чтобы стать чемпионом мира, нельзя полагаться только на удобные для себя трассы. Важно не то, насколько хорошо ты выступаешь на удачных, а то, насколько плохо — на неудачных.

И, ну, с одной стороны, в конце гонки [на Гран-при Майами] был небольшой удачный момент с Шарлем [Леклером] и всё такое», — сказал Монтойя в подкасте MontoyAS.