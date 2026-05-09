Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ник де Врис — о провальном старте сезона в Ф-Е: иногда приходится терпеть ухабистую дорогу

Ник де Врис — о провальном старте сезона в Ф-Е: иногда приходится терпеть ухабистую дорогу
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гонщик команды «Махиндра» Ник де Врис заявил, что не позволяет себе расстраиваться из-за неудачного начала сезона Формулы-Е, где он набрал лишь 14 очков после восьми этапов.

«Ничего особо не поделаешь. Ты не можешь бороться с течением, и иногда просто приходится ехать по ухабистой дороге. Думаю, в этом чемпионате такое случается гораздо чаще, чем где-либо ещё. Нет смысла расстраиваться. Нужно просто продолжать смотреть вперёд. Что случилось, то случилось — мы перезагружаемся и продолжаем. Если проанализировать многие сезоны, это случается со всеми.

Конечно, я очень разочарован, но это просто реальность. Я не из тех, кто любит выставлять себя жертвой или говорить: «Всё это дерьмо сыплется на нас». Иногда на дороге попадаются кочки», — приводит слова де Вриса издание RacingNews365.

Нидерландец трижды не добрался до финиша и уступает напарнику по команде Эдоардо Мортаре 79 очков.

Материалы по теме
Фото
Формула-Е провела первые заезды на болиде нового поколения Gen4
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android