Ник де Врис — о провальном старте сезона в Ф-Е: иногда приходится терпеть ухабистую дорогу

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гонщик команды «Махиндра» Ник де Врис заявил, что не позволяет себе расстраиваться из-за неудачного начала сезона Формулы-Е, где он набрал лишь 14 очков после восьми этапов.

«Ничего особо не поделаешь. Ты не можешь бороться с течением, и иногда просто приходится ехать по ухабистой дороге. Думаю, в этом чемпионате такое случается гораздо чаще, чем где-либо ещё. Нет смысла расстраиваться. Нужно просто продолжать смотреть вперёд. Что случилось, то случилось — мы перезагружаемся и продолжаем. Если проанализировать многие сезоны, это случается со всеми.

Конечно, я очень разочарован, но это просто реальность. Я не из тех, кто любит выставлять себя жертвой или говорить: «Всё это дерьмо сыплется на нас». Иногда на дороге попадаются кочки», — приводит слова де Вриса издание RacingNews365.

Нидерландец трижды не добрался до финиша и уступает напарнику по команде Эдоардо Мортаре 79 очков.