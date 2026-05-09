Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP во Франции. Марк Маркес и Франко Морбиделли сошли

Испанский пилот Хорхе Мартин одержал победу в гонке Гран-при Франции MotoGP. Вторым финишировал Франческо Баньяя из заводской «Дукати», третьим — Марко Бедзекки из «Априльи».
Гран-при Франции продолжится в основной гонке в воскресенье.
Результаты спринта:
1. Хорхе Мартин («Априлья») — 19:46.830.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1.107.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.786.
4. Педро Акоста («KTM») +3.808.
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.402.
6. Жоан Мир («Хонда») +4.630.
7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +5.670.
8. Алекс Маркес («Грезини») +6.608.
9. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10.368.
10. Жоанн Зарко («ЛЧР-Хонда») +11.771.
11. Фермин Альдегер («Грезини») +13.435.
12. Брэд Биндер («KTM») +14.708.
13. Алекс Ринс («Ямаха») +15.413.
14. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») +16.968.
15. Джек Миллер («Прамак») +17.603.
16. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +1 круг.
Марк Маркес («Дукати») — сход (13-й круг).
Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») — сход (12-й круг).
Франко Морбиделли («ВР46») — сход (седьмой круг).
Энеа Бастьянини («Тек 3») — сход (шестой круг).
Йонас Фольгер («Тек 3») — сход (второй круг).
Лука Марини («Хонда») — сход (второй круг).