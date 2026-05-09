Риккардо — о графике Формулы-1: это было далеко от нормы

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо признался, что только после ухода из чемпионата осознал, насколько напряжённым был график.

«Я так долго находился внутри «пузыря» Формулы‑1. Привык к тому, насколько напряжённым был график, к паддоку, ко всему этому. И это стало для меня нормой. Но теперь, когда я вне этого, думаю: «О, это было далеко не нормально», — сказал Риккардо в подкасте Speed Street.

Австралиец, занимающий 10-е место в истории по количеству стартов (257 Гран-при), завершил карьеру в сентябре 2024 года после ухода из «Рейсинг Буллз» и сейчас является глобальным послом «Форда».

В конце мая он посетит «Инди-500» в качестве зрителя. Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис недавно предположил, что 36-летний Риккардо может появиться на некоторых гонках как гость команды.

