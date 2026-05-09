Ваулз объяснил, почему новая машина «Уильямса» оказалась слишком тяжёлой

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз подробно рассказал о причинах проблем команды при создании новой машины.

«Несколько лет назад мы внесли много изменений — внедрили новые методы планирования, новую структуру работы, новые процессы. И это был первый полноценный проект машины, в котором всё это использовалось одновременно. Думаю, мы допустили ошибки в работе с частью программного обеспечения, которое использовали. И выяснилось, что это были крошечные мелочи — но сотни таких мелочей начали накапливаться. В итоге по всей системе возникли неэффективности, которые не были учтены и проявились только тогда, когда мы начали нагружать систему по-настоящему.

Машина, которую мы построили, стала самой сложной. Дело даже не в количестве деталей — их стало примерно в два раза больше. Весь проект оказался примерно в полтора-два раза сложнее, большая часть процесса проходила далеко не гладко. Когда у тебя заканчивается время, лишний вес становится довольно простым способом быстро довести деталь до рабочего состояния. В результате машина очень быстро превращается в тяжёлую. Примерно так всё и выглядело», — приводит слова Ваулза портал RacingNews365.

