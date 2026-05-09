«Сейчас я нервничаю больше, чем когда-либо». Макниш — о новой должности в «Ауди»

Новый гоночный директор команды «Ауди» Алан Макниш поделился эмоциями после Гран-при Майами, который шотландец провёл в новой должности.

«На самом деле, сейчас нервничаю больше, чем когда-либо раньше! Я уже бывал на трассах не раз — это для меня не впервые, так что понимаю, как всё устроено, скажем так. Очевидно, у нас много опыта в разных областях команды, это хорошо.

С другой стороны, уже довольно хорошо понимал, над какими операционными моментами нам нужно работать. Но при этом это был крупнейший уикенд команды с точки зрения маркетинга и коммуникаций — мероприятия в центре города и всё остальное. Помимо того, что происходило непосредственно здесь, было ещё множество других задач: разные поп-апы и прочие активности.

В итоге всё оказалось намного шире, чем просто операционная сторона работы гоночного директора, хотя именно это и является основной частью этой роли. Но всё было хорошо», — приводит слова Макниша F1i.